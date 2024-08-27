«РВ»: ВС РФ прорвались в центр Константиновки и водрузили там флаг России

Военкоры с мест сообщают, что центр крупного поселка городского типа Константиновка в ДНР, что долгие годы находился под оккупацией ВСУ, постепенно переходит под контроль российских военных.

Как передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», бойцы Армии России прорвались в центр Константиновки, водрузив там российский флаг.

«В результате ожесточенных боев 27 августа 2024 года штурмовики водрузили над Константиновкой флаг родной. Прорыв обороны врага на южно-донецком направлении продолжается», — приводится в публикации.

Отмечается, что несколько последних месяцев за Константиновку шли затяжные бои. Враг никак не хотел отступать, но в итоге не выдержал напора и был вынужден бежать со своих позиций.

«Бойцами 1 мотострелкового батальона 57-го мотострелкового полка при поддержки других подразделений поселок освобожден», — добавили военкоры.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.