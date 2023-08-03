Рыжий из «Иванушек» разбил палатку с фастфудом недалеко от кладбища

Как сообщает портал «Дни.ру» , недавно солист музыкальной группы отпраздновал свои 53 года. И, хоть пик карьеры уже прошел, все же крупные доходы имеют место быть в жизни артиста. А все благодаря созданию и продвижению личного бренда.

Так музыкант недавно установил одну из палаток в Олимпийском парке города Сочи. Напомним, что он – родина солиста «Иванушки International». Но это не просто палатка, а точка общественного питания. К слову, совсем недалеко от нее расположено кладбище староверов. Судя по картам, от забегаловки до него идти меньше одного километра по прямой дороге.

Специально ли, либо случайно выбрано это место – неизвестно. Однако проходимость там немаленькая, как и шанс хорошо заработать.