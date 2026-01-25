С 1 февраля в России увеличат пособие по безработице

С 1 февраля будущего года граждане России, состоящие на учете в службе занятости, начнут получать увеличенные выплаты. Согласно официальному заявлению Минтруда, после плановой индексации на 5,6% максимальная ежемесячная сумма пособия по безработице достигнет 15 886 рублей.

Эта корректировка коснется более четырех десятков различных социальных пособий и компенсаций. В министерстве подчеркнули, что индексация является частью системной поддержки населения.

Помимо финансовой помощи, кадровые центры «Работы России» предлагают безработным комплекс услуг для скорейшего возвращения на рынок труда. Доступно более 30 сервисов, включая профессиональное переобучение по востребованным направлениям и курсы повышения квалификации. Важно отметить, что воспользоваться помощью в поиске новой работы или построении карьеры могут не только официально безработные, но и граждане, планирующие сменить сферу деятельности.

Ранее сообщалось о том, что после 1 февраля будут выплачивать повышенный маткапитал.