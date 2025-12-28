С 1 февраля вводятся новые правила выдачи семейной ипотеки: смогут ли молодые семьи позволить себе жилье?

С 1 февраля 2026 года в России ужесточатся правила выдачи семейной ипотеки: супруги станут обязательными созаемщиками, а семья сможет получить только один льготный кредит.

Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, изменения призваны предотвратить злоупотребления, когда льготные кредиты использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий. При этом, если дохода супругов недостаточно, они смогут привлечь третьих лиц в качестве созаемщиков.

Основное назначение программы — субсидирование покупки жилья в новостройках. Исключение сделано для семей с ребёнком-инвалидом, проживающих на территориях без многоквартирного строительства: они смогут получить льготную ипотеку на вторичное жилье по ставке не выше 6%.

Ранее сообщалось о том, что выплату на погашение ипотеки для многодетных хотят увеличить до 550 тысяч рублей.