С 1 июля медработники Подмосковья смогут подать заявку на участие в профессиональной премии

В этом году в Подмосковье расширили перечень специальностей для соискания профессиональной премии для медработников. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Ожидается, что в этом году победителями премий «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» станут сто пятьдесят специалистов, и все они получат денежную премию в размере от 120 до 180 тысяч рублей.

Всем участникам предстоит пройти оценочные процедуры: теория, практика и решение ситуационных задач. Победителей определит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить кадрами и современной техникой детскую областную больницу в Красногорске.