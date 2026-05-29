С 1 июня в России вступают в силу новые правила пожарной безопасности

С 1 июня 2026 года в России вступают в силу обновлённые правила пожарной безопасности. Изменения коснутся жилых домов, торговых центров, офисов, гостиниц и других общественных зданий. О главных нововведениях REGIONS рассказал общественный деятель и юрист Сергей Ефремов.

По его словам, ключевая задача новых норм — повысить надёжность систем оповещения и управления эвакуацией. Требования к звуковым и речевым сигналам станут строже: сообщения об эвакуации должны быть хорошо различимы даже в больших зданиях и при сильном фоновом шуме. Также уточняются порядок размещения оборудования, характеристики резервного питания и технические параметры систем. Эксперт пояснил, что многие устройства до сих пор работали по устаревшим стандартам, и новые правила должны привести их в соответствие с современными технологиями.

Изменения в первую очередь затронут управляющие компании, собственников зданий и организации, отвечающие за противопожарную безопасность. Им предстоит модернизировать оборудование, усилить контроль за состоянием систем и уделять больше внимания подготовке специалистов.

«Новые правила направлены на внедрение более современных технологий и создание единого пространства безопасности внутри зданий. Это поможет быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и эффективнее управлять эвакуацией людей», — подчеркнул Ефремов.

Также обязательной частью работы станут регулярная диагностика оборудования и постоянный мониторинг его состояния. Юрист добавил, что новые нормы важны не только для организаций, но и для обычных граждан. Он напомнил: даже самая современная система не защитит людей, если они не знают элементарных правил поведения при пожаре, поэтому повышение информированности населения остаётся важной составляющей общей безопасности.