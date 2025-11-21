С 1 января 2026 года банком-оператором программы «Пушкинская карта» станет ВТБ. В связи с этим жителей призвали подать заявление на выпуск карты до конца текущего года, чтобы сохранить доступ к программе.

«Пушкинская карта» Почта Банка будет действовать до 15:00 мск 31 декабря 2025 года. С 15:00 мск 1 января 2026 года выпускать и обслуживать «Пушкинские карты» будет ВТБ.

Для сохранения доступа к программе нужно подать заявление на выпуск виртуальной «Пушкинской карты» в ВТБ. Подать заявление можно уже сейчас и до 28 декабря 2025 года включительно.

Подать заявление можно в мобильном приложении «Госуслуги Культура» через Профиль/«Пушкинская карта», в приложении Почта Банка или лично в банковском отделении.

Также жителей призвали запланировать покупку билетов на новогодние праздники заранее. С 15:00 мск 31 декабря 2025 года до 15:00 мск 01 января 2026 года выпуск карты и покупка билетов будут недоступны в связи с переключением программы на ВТБ.