С 1 марта родители вздохнут с облегчением: авиакомпании больше не разлучат их с ребенком в самолете

С 1 марта вступают в силу поправки к Федеральным авиационным правилам, которые гарантируют родителям, путешествующим с детьми в возрасте до 12 лет, возможность сидеть рядом. Как выяснили журналисты РИА Новости , перевозчики отныне обязаны предоставлять сопровождающему лицу место в том же ряду, что и ребенок.

Если такой возможности нет из-за занятости кресел, пассажиру должны предложить кресло сразу впереди или позади ребенка. В исключительных случаях допускается размещение взрослого на соседнем ряду, но строго спереди или сзади от места малыша.

Важно отметить, что услуга предоставляется абсолютно бесплатно. Даже если билеты приобретаются уже после старта регистрации на рейс и на тот момент свободных мест в одном ряду не осталось, авиакомпания обязана найти альтернативный вариант рассадки без взимания дополнительной платы.

В ситуации, когда ребенок летит в сопровождении двух и более взрослых, семья имеет право самостоятельно определить, кто именно из них займет место рядом с несовершеннолетним пассажиром.

