С 1 марта водителей ждет массовое лишение прав: названы новые заболевания водителей

С 1 марта 2027 года в РФ начнут действовать законодательные поправки, позволяющие аннулировать водительские удостоверения граждан при обнаружении у них медицинских противопоказаний. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Парламентарий пояснил, что мера коснется заболеваний, объективно повышающих аварийность на дорогах из-за риска потери контроля над машиной. В перечень вошли тяжелые формы психических нарушений, эпилепсия, серьезные патологии зрения и некоторые другие состояния. Якубовский подчеркнул, что нововведение носит не карательный характер, а направлено на обеспечение всеобщей безопасности.

Основанием для прекращения действия прав послужат данные, подтверждающие наличие противопоказаний согласно актуальному списку Министерства здравоохранения. Депутат уточнил, что запрет не является бессрочным. При улучшении состояния здоровья и положительном заключении медицинской комиссии гражданин сможет вернуть удостоверение. Предусмотрен также предварительный этап: человека уведомят о возможном аннулировании и дадут возможность пройти внеочередное освидетельствование.