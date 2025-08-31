С 1 сентября 2025 года коллекторов заставят работать по новым правилам

В России с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые жёсткие ограничения для коллекторских агентств.

Законодательная инициатива, о которой сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин, лишает взыскателей долгов ещё одного инструмента и ужесточает правила их работы.

Согласно разъяснениям сенатора, ключевой задачей нововведений является создание дополнительных барьеров для защиты граждан от недобросовестных практик и обеспечение максимальной открытости процессов, связанных с взысканием задолженностей.

Одним из главных новшеств станет обязательное правило для всех электронных уведомлений. Теперь каждое СМС-сообщение, письмо по электронной почте или в мессенджере должно в обязательном порядке содержать полные данные отправителя: наименование кредитора или его официального представителя, а также актуальный контактный телефон для связи. Это позволит должникам сразу идентифицировать источник обращения и минимизирует риски столкновения с мошенническими схемами.

Отдельное внимание в новых правилах уделено механизму подачи жалоб. Законодатели установили унифицированный и прозрачный регламент, который позволяет заявителю направлять претензию на действия взыскателей не только лично, но и через доверенное лицо.

Важным инструментом в защите прав граждан станет обязанность операторов связи. По официальному запросу уполномоченных ведомств они должны будут предоставлять детальную информацию, подтверждающую сам факт обращения, а также точные дату и время звонка или отправки сообщения. Эти данные смогут служить официальным доказательством в случае возникновения судебных споров между коллектором и гражданином.

