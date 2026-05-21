Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил с инициативой ввести в российских школах обязательные уроки по здоровому образу жизни. Как сообщает Life.ru , парламентарий пришел к этому выводу, наблюдая за питанием школьников.

По его словам, он недавно видел, как дети ели исключительно картошку фри, блины и булочки, не притрагиваясь к овощам и фруктам, а его собственный десятилетний сын обсуждал со сверстницей школьный буфет, и в разговоре фигурировали одни сладости. Панеш убежден, что дети с раннего возраста привыкают к нездоровой пище, и в стране фактически выращивают больное поколение, поэтому ситуацию пора менять.

Парламентарий призвал ввести обязательные уроки ЗОЖ с 1 сентября 2027 года. На таких занятиях, по его замыслу, школьники будут изучать основы правильного питания, узнавать о вреде пагубных привычек, осваивать психологическое здоровье и культуру отношений с окружающими. Кроме того, Панеш заявил о необходимости утвердить единый перечень продуктов, разрешенных для продажи в школьных буфетах.