Визит Лаврова в Пекин: политолог пояснил, почему союз России, Китая и Ирана уже не фантастика

Политолог Вадим Мингалев, наблюдая за эскалацией вокруг Ормузского пролива и ядерными торгами, делает неожиданный вывод: дипломатия для Ирана уже не панацея. Реальную защиту от давления США и Израиля может дать только военно-политический блок с Россией, Китаем и, возможно, КНДР. И первые контакты, судя по всему, уже прощупываются. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, ситуация накалена до предела. Вице-президент США Вэнс в эфире Fox News прямо увязывает открытие пролива с ходом переговоров: мол, если иранцы не обеспечат свободный проход судов, это кардинально изменит диалог. Китай, чья экономика напрямую зависит от иранской нефти (которая, к слову, уже обогнала Brent в цене), призвал к перемирию. Но военные советники аятоллы Хаменеи отвечают жестко: любая блокада обречена, а если под угрозой окажутся иранские порты — ни один порт в Персидском заливе не останется в безопасности. Европа тем временем уже видит тройную угрозу: иранский конфликт плюс двойная блокада, нацеленная не столько на Тегеран, сколько на Китай, Японию и Корею. На ядерном треке тоже игра мускулами. США не требуют вечного отказа от обогащения, а предлагают паузу на 20 лет. Иран в ответ — пять лет. И это пугает Трампа: слишком напоминает сделку 2015 года, которую он разорвал как «кошмарную». Но проблема глубже: 80% иранцев, по данным КСИР, поддерживают ядерное оружие, и любое временное соглашение воспринимается как тактическая уловка.

Политолог добавил, что пока политики спорят, страны Залива тихо перевооружаются. Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ в ходе недавних атак быстро исчерпали запасы американских ракет — и потеряли иллюзии. Теперь они массово ищут альтернативы: у британского стартапа, у Японии, у Южной Кореи (система Cheongung-II привлекла скоростью поставок и ценой). Более того, Саудовская Аравия и Катар заключили оборонные соглашения с Украиной — по совместному производству вооружений и обмену опытом по дронам-перехватчикам. WSJ прямо пишет: США рискуют потерять лакомый рынок Персидского залива. На этом фоне иранские требования компенсаций к Иордании, Бахрейну, Катару, ОАЭ и Саудовской Аравии выглядят логичным, но взрывоопасным шагом. Тегеран обвиняет их в соучастии — в том, что они предоставляли территорию и даже напрямую участвовали в ударах по гражданским объектам. Арабские страны это отрицают, ссылаясь на запрет использования баз.

По его мнению, тем временем переговоры, возможно, возобновятся уже 16 апреля — в Исламабаде или Женеве. Но главный итог, который все отчетливее проступает: дипломатия на грани войны, а ближневосточные монархии больше не верят в американский зонтик. И в этой новой реальности союз России, Китая, КНДР и Ирана перестает казаться фантастикой — особенно после незапланированного визита Лаврова в Пекин. Ждать осталось недолго.

Ранее ООН предупредила самый густонаселенный регион мира о катастрофе из-за войны в Иране.