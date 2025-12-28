С 2026 года в России появятся знаки «Глухие» и «Облако с дождем»: как это изменит движение?
С 1 января в России появятся новые дорожные знаки
Фото: [Благоустройство двора в Балашихе на улице Свердлова/Медиасток.рф]
С 1 января 2026 года в силу вступают обновленные национальные стандарты, которые касаются организации дорожного движения.
Нормативы вводят в практику принципиально новые типы дорожных знаков, разметки и светофоров, что, по мнению экспертов, должно повысить уровень безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения.
Главная цель реформы — упростить визуальное восприятие информации на дороге и сократить «лес» знаков. Например, зоны с искусственными неровностями теперь сможет обозначать единый комбинированный знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», информирующий о безопасном режиме движения. Это позволит вдвое уменьшить количество указателей в таких местах.
Среди других важных новшеств:
Знак «Глухие пешеходы» для установки у переходов рядом с социальными объектами, которые часто посещают люди с нарушениями слуха.
Динамический знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие», который будет применяться вместе с временным ограничением скорости в периоды ухудшения погоды и состояния дороги.
Усовершенствованный знак «Парковка» со встроенной графикой, показывающей способ постановки автомобиля, что также сократит количество дополнительных табличек.
Знак «Время действия» с возможностью указывать не только часы и дни, но и месяцы (например, «сентябрь — апрель»).
Разрешена вертикальная разметка для обозначения стоп-линии вместо традиционной горизонтальной.
Отдельное изменение коснется организации парковочного пространства: стандартная ширина одного места при параллельной парковке у края проезжей части будет уменьшена с 2,5 до 2,25 метров. Как поясняют законодатели, это решение направлено на более рациональное использование городской территории без ущерба для безопасности.
