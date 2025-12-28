С 2026 года в России появятся знаки «Глухие» и «Облако с дождем»: как это изменит движение?

С 1 января 2026 года в силу вступают обновленные национальные стандарты, которые касаются организации дорожного движения.

Нормативы вводят в практику принципиально новые типы дорожных знаков, разметки и светофоров, что, по мнению экспертов, должно повысить уровень безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения.

Главная цель реформы — упростить визуальное восприятие информации на дороге и сократить «лес» знаков. Например, зоны с искусственными неровностями теперь сможет обозначать единый комбинированный знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», информирующий о безопасном режиме движения. Это позволит вдвое уменьшить количество указателей в таких местах.

Среди других важных новшеств:

Знак «Глухие пешеходы» для установки у переходов рядом с социальными объектами, которые часто посещают люди с нарушениями слуха.

Динамический знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие», который будет применяться вместе с временным ограничением скорости в периоды ухудшения погоды и состояния дороги.

Усовершенствованный знак «Парковка» со встроенной графикой, показывающей способ постановки автомобиля, что также сократит количество дополнительных табличек.

Знак «Время действия» с возможностью указывать не только часы и дни, но и месяцы (например, «сентябрь — апрель»).

Разрешена вертикальная разметка для обозначения стоп-линии вместо традиционной горизонтальной.

Отдельное изменение коснется организации парковочного пространства: стандартная ширина одного места при параллельной парковке у края проезжей части будет уменьшена с 2,5 до 2,25 метров. Как поясняют законодатели, это решение направлено на более рациональное использование городской территории без ущерба для безопасности.

