С 21 июля уход за инвалидом I группы засчитают только близким: кто лишится права на пособие?

С 21 июля в России вступает в силу новое правило для назначения единого пособия. Теперь уход за гражданином с инвалидностью I группы, пожилым человеком старше 80 лет или престарелым, нуждающимся в постоянной помощи, будет считаться уважительной причиной для отсутствия официального дохода только в том случае, если его осуществляет близкий родственник.

В перечень таких лиц входят супруги, дети, родители, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки самого заявителя или членов его семьи. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России.

«Теперь уход за нетрудоспособным гражданином будет учитываться в качестве уважительной причины отсутствия доходов или их наличия в размере менее восьми МРОТ при оценке нуждаемости семьи только при условии подтвержденного родства между заявителем или членом семьи и лицом, за которым осуществляется уход», - уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее для получения льготы было достаточно самого факта опеки над человеком, который не может самостоятельно себя обслуживать, при этом родственные связи значения не имели.

Ранее сообщалось о том, что с августа удвоят фиксированную выплату для и инвалидов I группы.