С 3 до 10 тысяч: как изменятся правила взыскания долгов в ближайшее время

Министерство юстиции России подготовило законопроект, который повышает минимальный порог задолженности для наложения ареста на имущество граждан с 3 тысяч до 10 тысяч рублей. Инициатива призвана защитить права должников и оптимизировать работу судебных приставов, пишет «Бриф24» .

Защита прав должников

Министерство юстиции РФ инициировало пересмотр правил взыскания активов с физических лиц. Ведомство предлагает увеличить сумму долга, при которой допустим арест имущества, более чем в три раза — с 3 тысяч до 10 тысяч рублей. По мнению авторов проекта, действующий лимит приводит к избыточным ограничениям, несоразмерным размеру задолженности. Ожидается, что данная мера поможет найти баланс между интересами кредиторов и защитой прав граждан, предотвращая блокировку банковских счетов и запреты на операции с имуществом из-за незначительных сумм.

Оптимизация взаимодействия с банками

Помимо изменения финансового порога, законопроект вносит коррективы в процесс поиска активов должников. Для повышения эффективности и ускорения документооборота запросы о наличии банковских счетов теперь будут направляться не непосредственно в кредитные организации, а через Федеральную налоговую службу. Такой подход позволит структурировать межведомственное взаимодействие и сделать процедуру поиска активов более оперативной и прозрачной.