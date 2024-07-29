«С днем рождения, Дубна»: гости праздника приняли участие в яркой развлекательной программе

В честь 68-й годовщины со дня образования наукограда прошли различные мероприятия для всех жителей и гостей городского округа Дубна. Празднование началось в субботу, 27 июля, и растянулось на два дня. Что же интересного успело произойти за это время?

Гости смогли узнать кое-что новое и получить ответы на неожиданные вопросы. Об устройстве глаза супермена и правильном заполнении таблицы Д.И. Менделеева рассказали молодые ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Они провели занимательные лекции на свежем воздухе, рассказав подробнее о своей работе.

По словам ведущего научного сотрудника организации, это необходимо делать в целях популяризации:

«Нельзя сидеть за высоким забором и рассказывать, что мы заняты очень важными делами. Надо рассказывать, что это за важные дела», – подчеркнул Сергей Мерц.

Для тех, у кого душа лежит не к науке, а к искусству, была возможность порисовать на мастер-классе по граффити. А любители различного рода активностей смогли принять участие в брейк-данс баттлах на территории скейт-парка. Там же прошли показательные выступления спортсменов Федерации скейтбординга России.

Не обошлось и без мероприятий для маленьких гостей праздника, а именно – спектаклей, конкурсов и, конечно же, дискотеки. Затем юных дубенцов ждала пенная вечеринка. После на сцене выступила а капелла-группа «RainDrops»:

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

«Только послушайте! Виртуозное исполнение! <…> Финальным аккордом концерта на Молодежной поляне стало выступление Леши Свика. Дубна подпевала!», – отметил глава городского округа Максим Тихомиров.

Праздничный день завершился музыкальным проектом «Дубна. Волга. Драйв» – он прошел на Комсомольской набережной.