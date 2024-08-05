С Днем железнодорожника поздравили жителей каширские певцы и музыканты

Яркие номера подготовили как начинающие певцы и танцоры, так и опытные мастера. На сцене, в частности, выступили представители хореографической студии «Бриз», вокальной группы «Фасольки» и народный коллектив ансамбля русской песни «Родные напевы».

Зрители с особенным трепетом отнеслись к певице Маргарите Петровне Зелюкиной. В свои 86 лет она чувственно исполнила песни «А музыка звучит» и «Русский вальс». Восторженные зрители благодарили за проникновенное выступление.

«С Маргаритой Петровной мы работаем давно. Она — пример работоспособности, позитивного отношения к жизни. Песни для ее исполнения подбираем вместе. иногда сама Маргарита Петровна, говорит о том, что ей нравится какая-то песня. Я оцениваю возможности певицы. И мы начинаем репетировать», — рассказала руководитель музыкальных коллективов ДК Ожерелье Оксана Пташник.

Праздничные мероприятия проходили на протяжении всего дня. Вечером на стадионе «Локомотив» концерт открылся официальными поздравлениями и награждениями. Позже зрителей радовали своими выступлениями музыканты и певцы. Хедлайнером стал Коста Лакоста. Вечер завершился пиротехническим шоу.