С кадровым дефицитом в медицине будут бороться: что изменится для врачей

В Госдуме России рассматривается законопроект, направленный на сокращение кадрового дефицита в системе здравоохранения. Об этом сообщает RuNews24.ru .

На начало 2025 года наблюдается нехватка 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. сотрудников среднего медицинского звена. В 54 регионах обеспеченность специалистами оказалась ниже средних показателей. В результате многие медики вынуждены перерабатывать, а нагрузка на участкового терапевта достигает 2,8 тыс. человек при норме 1,7 тыс.

Законопроект предусматривает комплекс мер по повышению привлекательности медицинских профессий, включая программы целевого назначения для студентов и молодых специалистов. Планируется также создать дополнительные социальные гарантии и внедрить систему наставничества для начинающих сотрудников сроком не менее трех лет.

Ранее Госдума отказалась заложить дополнительные миллиарды на лечение сахарного диабета.