Госдума отказалась заложить дополнительные миллиарды на лечение сахарного диабета

Комитет Государственной думы по охране здоровья не поддержал поправки, предусматривающие выделение дополнительных ₽3,3 млрд на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с сахарным диабетом. Средства планировалось направить из акциза на сахаросодержащие напитки в проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, передает РБК .

Инициатива предусматривала закупку кардио- и нефропротективных препаратов для трудоспособных граждан, не включенных в льготные группы, чтобы снизить риск осложнений со стороны сердечно-сосудистой и почечной системы и отсрочить инвалидизацию. Препараты могли бы обеспечить примерно 110 тыс. пациентов.

Замглавы комитета по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что поправка касалась конкретной группы пациентов, не покрытой льготами. Заместитель директора НМИЦ эндокринологии им. Дедова Марина Шестакова уточнила, что новые средства позволили бы частично закрыть потребность трудоспособных диабетиков в дорогих лекарствах.

Представители Министерства финансов и Минздрава не поддержали предложение, ссылаясь на непредусмотренное новое расходное обязательство. По мнению депутата Станислава Наумова, резерв в ₽1 млрд, заложенный в бюджете на дополнительные лекарства регионам, частично учитывает потребность в дорогих препаратах.

