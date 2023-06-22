«С каждым залпом военного салюта я понимала, что умираю вместе с сыном»: мать похоронила бойца СВО

Поддержка ближних в семье Быковых всегда была на первом месте. Родители ездили на соревнования с сыном Андреем, а он помогал маме по хозяйству, когда на свет появился младший брат. И когда началась спецоперация, провожали лейтенанта Андрея тоже все вместе.

Он родился и учился в Костроме. С детства мальчик всем улыбался, рано заговорил. Хорошо учась в школе, Быков успевал активно заниматься каратэ, увлекся баскетболом и волейболом. Когда пришло время выбирать вуз, Андрей подал документы на многие направления, связанные с экономикой.

«Прошел везде на бюджет, даже там, где было всего три места. Но выбор сына пал на учебно-военный центр при Костромском государственном университете», — с гордостью вспоминает мама Андрея Светлана в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В вузе давали двойное образование: гражданское по экономике (финансы и кредит) и военно-учетную специальность «организация вещевого обеспечения». Учиться там — дело не из легких: сессии две, военная и гражданская, плюс сборы.

«Всегда задавала вопрос: «Андрей, точно ли это твое?». Он отвечал, что это его выбор. Я спрашивала, ведь мы семья не из военных. Деды, конечно, воевали, и Андрей всегда знал про них и гордился ими. Когда ездил в музейный комплекс «Дорога памяти» и нашел там своих прадедов, был несказанно рад и горд», — говорит Быкова.

Любимым военным фильмом парня, по словам мамы, был «В бой идут одни старики». Андрей считал, что картина передает всю боль, утрату, героизм и патриотизм в военное время. А любимая группа в шесть лет у Андрея была «Любэ».

«Помню, как-то в магазине «Детский мир» в преддверии Нового года сидел Дед Мороз. К нему можно было подойти, рассказать стих и получить подарочек. Андрей спел песню «Давай за жизнь». Он получил за это в подарок пистолет», — улыбается женщина.

Но в октябре 2022 года Родина призвала подросшего Андрея по-настоящему. Он отправился в зону СВО. В канун Нового года Быков погиб от минометного обстрела.

«В храме с трудом все уместились. Пришли учителя и товарищи из школы, универа, первая учительница. Помню одно: что собрали с мужем все силы, чтобы проводить сына в последний путь. Процессия была со всеми военными почестями. С каждым аккордом военного оркестра и с каждым залпом военного салюта я понимала, что умираю вместе с сыном», — вздыхает Быкова.

Полную историю лейтенанта Улыбаки, Андрея Быкова, читайте здесь.