С мая по август: Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта завершился в деревне Бунятино

В Дмитровском городском округе в деревне Бунятино после завершения ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Фасад и входная группа, потолки, стены и окна, мебель и медоборудование — все было обновлено.

«Пока здесь шел ремонт, ездил в Рогачево за медицинской помощью. Пришел в нашу обновленную амбулаторию и приятно был удивлен, как здесь все преобразилось. Теперь даже приходить сюда приятно!», — рассказал житель деревни Бунятино Анатолий Дайнеко.

С прошлого года фельдшером в бунятинском ФАПе работает Людмила Мишенева. Она воспользовалась госпрограммой поддержки сельских медиков «Земский доктор» и переехала работать в деревню. По ее словам, открытия фельдшерско-акушерского пункта очень ждали не только жители Бунятино.

«Помимо Бунятино, ко мне приходят пациенты из еще 10 соседних населенных пунктов. Здесь они могут пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники и льготные лекарства. Кроме того, я веду диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», — рассказала Мишенева.

Параллельно с ФАПом в Бунятино шел капремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Княжево, который также уже открыт для посещения.