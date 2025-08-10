С набережной Севастополя исчезли портреты Кадырова и российских и советских военных

С набережной Севастополя, где находится памятник затопленным кораблям, пропал не только портрет главы Чеченской республики Кадырова, но и все изображения российских и советских военных. На это в своей публикации указало сетевое издание Readovka.

Теперь, как сообщили подписчики издания из числа жителей города-героя, возле памятника затопленным кораблям не осталось вообще ни чьих портретов.

Стоит отметить,. что портрет Кадырову уже один раз пропадал, однако потом вновь появился в экспозиции.

«Кажется, эпопея с исчезновением-появлением портрета Кадырова на севастопольской набережной благополучно завершилась», — приводится в публикации.

Закончилась ли, собственно, инсталляция Севастопольского аквариума-музея или в будущем возобновится — остается загадкой.