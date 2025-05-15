С начала 2025 года региональное отделение СФР направило 3,6 млрд руб. на соцвыплаты медработникам

С начала текущего года отделение СФР по Москве и Московской области назначило специальную соцвыплату более 99,5 тыс. медработников. На эти цели направили 3,6 млрд руб., сообщили в отделении.

Получить выплату могут медработники, которые трудятся в центральных районных, районных и участковых больницах, а также на станциях и в отделениях скорой помощи.

Размер меры поддержки составляет от 4,5 до 50 тыс. руб. в зависимости от категории специалиста, числа жителей населенного пункта и вида медучреждения, в котором работает медик. К примеру, врачи районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, которые находятся в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек, получают 50 тыс. руб.

Выплата назначается автоматически на основании данных, полученных от медучреждений. В течение десяти рабочих дней со дня получения информации региональное Отделение СФР перечисляет выплаты на счета медработников. На сегодняшний день средства направляются на выплаты медработникам 280 учреждений столичного региона.

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