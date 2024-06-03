С начала этого года уже почти 10 тысяч льготников Подмосковья отдохнули в санаториях

«Мы получаем все больше положительных отзывов, особенно после того, как получение путевки сделали еще более удобным — жителям больше не нужно никуда ходить, путевка приходит в личный кабинет на регпортале», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства региона Людмила Болатаева.