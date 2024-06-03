С начала этого года уже почти 10 тысяч льготников Подмосковья отдохнули в санаториях
Почти 10 тысяч подмосковных льготников с начала этого года уже отдохнули в санаториях Краснодарского края, Крыма и средней полосы России по бесплатным путевкам. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
«Мы получаем все больше положительных отзывов, особенно после того, как получение путевки сделали еще более удобным — жителям больше не нужно никуда ходить, путевка приходит в личный кабинет на регпортале», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства региона Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что в санаториях соблюдены необходимые условия для комфортного пребывания отдыхающих: лечебные процедуры, разнообразное питание, уютные номера проживания, развлекательные мероприятия и досуг.
А право на бесплатную путевку в санаторий имеют федеральные и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими.