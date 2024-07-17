С начала года робот Светлана сделала более 500 тысяч звонков для оценки работы бригад скорой

В Подмосковье осуществляется автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи. Так, голосовой помощник на основе искусственного интеллекта Светлана совершила уже более полумиллиона звонков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Светлана связывается с пациентом, к которому накануне выезжала бригада, и просит оценить ее работу по 5-балльной шкале, где 1 балл — «абсолютно плохо», а 5 — «отлично».

На основании опроса робота формируется список работников областной станции скорой помощи в категориях «врач», «фельдшер», «медицинская сестра (медицинский брат)» и «водитель», имеющих оценку удовлетворенности «5-отлично».

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что именно благодаря опросу жители Подмосковья могут выделить лучших сотрудников, которых позднее дополнительно премируют по результатам работы за квартал и год.