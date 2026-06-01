С руками оторвут даже без опыта: какие профессии оказались самыми дружелюбными к новичкам в Подмосковье

Каждый третий работающий житель Москвы и Московской области, который трудится на текущем месте не больше года, чувствует себя новичком частично или полностью. К такому выводу пришли аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН» и «Авито Работы» по итогам совместного опроса, результаты которого имеются в распоряжении REGIONS .

Исследование проводилось к премьере драмеди «Адвокаты». В нем приняли участие более 7500 работающих россиян старше 18 лет. Выяснилось, что с возрастом ощущение неопытности заметно слабеет: среди сотрудников 18-24 лет так себя чувствуют 76%, а среди работников 55-64 лет — только 15%.

Чаще всего статус вечного новичка отмечают в сферах маркетинга (66%), дизайна (63%) и бьюти-услуг (58 процентов). Эксперты связывают это с необходимостью постоянно осваивать новые инструменты, форматы и подстраиваться под меняющиеся запросы клиентов.

Адаптация на первом месте работы проходит непросто. Полноценный онбординг и поддержку, по данным опроса, чаще получали работники автосервисов (44%), а также складские сотрудники и клинеры (37%). Остальным приходится разбираться с процессами самостоятельно.

Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы», отметил, что ожидания сотрудников формируются с учетом профессионального контекста. Например, удобный график особенно важен для работников сферы образования, дизайнеров и сотрудников социальной сферы, искусства и культуры.

Главными факторами профессионального роста респонденты назвали повседневную рутину (22%) и внутреннее обучение за счет компании (22%). А вот «боевое крещение» оказалось менее значимым — на него делают ставку лишь 19% опрошенных. Удобный график и стабильность в итоге перевесили громкие проекты и карьерные рывки.