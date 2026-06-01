Торжественные мероприятия в честь юбилея отряда спецназначения «Факел» прошли в Подмосковье

Торжественные мероприятия в честь 35-летия отряда спецназначения «Факел» ГУФСИН России по региону прошли в Подмосковье. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Отряд был сформирован 30 мая 1991 года. Он участвует в специальных операциях и обеспечении безопасности в исправительных учреждениях.

Личный состав и ветеранов отряда поздравили руководители ГУФСИН, представители силовых структур и областного правительства. Сотрудникам вручили государственные и ведомственные награды.

В рамках празднования прошли показательные выступления спецназовцев, демонстрация современной экипировки. Также работал музей боевой славы.

