Более 70 жителей приняли участие в семейном шахматном турнире в Химках

Семейный шахматный турнир «МЕГА Семья» в прошел в Химках. В нем приняли участие более 70 жителей в составе 35 команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Турнир прошел в рамках проекта «МЕГА Кубок» в торговом центре МЕГА Химки. Он был приурочен ко Дню защиты детей. Соревнования проводились по швейцарской системе в семь туров. Команды состояли из ребенка и взрослого.

В результате победу одержала семья Дроновых. Дополнительные награды получили семья Фридэ (номинация «Крепкий орешек»), семья Данильянц (номинация «Самая дружная семья») и семья Амировых (номинация «Гармония поколений»).

