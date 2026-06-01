«Дети уже переплюнули взрослых»: Олег Газманов вручил награду школьнику из Пушкинского округа

Представитель Московской области Мартин Ведерников из поселка Черкизово вошел в число победителей всероссийского песенного конкурса «Родники.Дети-2026». Юный музыкант получил награду за лучшую авторскую детскую песню, сообщает REGIONS .

Финал конкурса состоялся 31 мая в Томске. На сцену вышли 25 исполнителей из 15 регионов России и Республики Беларусь. Жюри, в состав которого вошли Олег Газманов, Зара, Пелагея, Сергей Войтенко и другие известные деятели искусства, отметило высокий уровень всех участников.

Победу в номинации «Лучший автор детской песни» одержал Мартин Ведерников с композицией собственного сочинения «Ночная». После церемонии награждения юный талант признался, что не ожидал победы в свой адрес, хотя верно предсказал почти всех остальных лауреатов.

Председатель жюри Олег Газманов высоко оценил способности современных детей:

«Мне кажется, дети уже давно взрослых переплюнули. Они выдают настоящие шедевры, причем многие сами сочиняют песни с самого раннего возраста. Наша задача — сохранить этот творческий посыл и помочь ему развиваться дальше».

Гран-при конкурса завоевала София Фадеева из Татарстана. Трансляцию финального концерта посмотрели около 6 миллионов человек. Губернатор Томской области Владимир Мазур выразил надежду, что конкурс станет доброй традицией.