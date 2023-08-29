С сентября в поездах дальнего следования запретят играть на гитаре

В РЖД рассказали об обновленных правилах перевозок пассажиров, которые начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

В сообщении компании отмечается, что обновленные правила исправляют недочеты, выявленные в последнее время при перевозке пассажиров.

Так, введен запрет на игру на музыкальных инструментах во время поездки. Также запрещено использование средств звукоусиления (кроме наушников и слуховых аппаратов).

Ужесточение коснется и домашних питомцев. Мелкие собаки теперь будут перевозиться по тем же правилам, что и крупные. Если собака не находится в клетке или контейнере, для ее перевозки необходим намордник и поводок.