С вечера до заката: что категорически нельзя делать мусульманам в Ураза-байрам

Мусульмане всего мира готовятся встретить один из двух главных праздников ислама — Ураза-байрам, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. В текущем году торжество приходится на 20 марта, однако, согласно лунному календарю, отсчет начнется с заходом солнца накануне, то есть с вечера 19 марта. Из-за привязки к фазам Луны дата ежегодно смещается примерно на полторы недели. Об этом пишет ГР.

На протяжении всего поста верующие стремились укрепить самодисциплину, оказывали помощь нуждающимся и практиковали умение прощать. Подготовка к празднику разговения имеет строгую последовательность. Торжество принято начинать с молитвы, перед которой необходимо совершить полное омовение, облачиться в чистые одежды и съесть что-либо сладкое. Утренний праздничный намаз читают после восхода солнца. В этот день мусульмане приветствуют друг друга фразой «Ид мубарак», что означает пожелание благословенного праздника.

Священнослужители и верующие также акцентируют внимание на недопустимых действиях. В день разговения категорически запрещены проявления агрессии, ссоры, оскорбления, скупость и употребление спиртного. Не приветствуется и чрезмерно шумное веселье, поскольку основной упор должен делаться на духовные ценности, добрососедство и благодарность Всевышнему.

Некоторые мужчины-мусульмане в завершающую декаду Рамадана соблюдают особое благочестивое уединение — итикаф. Они остаются в мечети, посвящая время усиленным молитвам и общению с единоверцами, что позволяет укрепить связь с Творцом.