«Сахарная игла». Трамп сообщил о сделке с производителями лекарств: станут ли «уколы для жирдяев» доступнее?

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей с фармацевтическими гигантами — американской Eli Lilly и датской Novo Nordisk.

Согласно заявлению, прозвучавшему в Белом доме, компании намерены существенно снизить цены на свои наиболее эффективные препараты для борьбы с ожирением, относящиеся к классу GLP-1.

Данные средства имитируют действие одноименного гормона, который естественным образом вырабатывается в кишечнике в ответ на прием пищи, стимулируя секрецию инсулина и подавляя чувство голода.

Актуальность этой инициативы подчеркивается тревожной статистикой: ожирением страдает 40,3% взрослого населения США, а тяжелая форма заболевания диагностирована у 9,4%. Проблема затрагивает и подрастающее поколение — каждый пятый американский ребенок, по словам президента, имеет избыточный вес.

При этом Трамп ранее критиковал популярный препарат «Оземпик», который он в свойственной ему манере окрестил «Уколом для жирдяев», заявив о его неэффективности. Несмотря на это, данный и многие другие препараты для снижения веса доступны за рубежом по значительно более низкой стоимости.

Фоном для этой ситуации служат данные о здоровье нации: за последние полвека средний вес американца увеличился на 15 кг, 90% жителей страны потребляют недостаточно клетчатки, а суточная норма сахара для многих составляет 100-150 граммов.

