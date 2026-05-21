«Сайт лег, билеты увели из-под носа»: как петербуржцы штурмуют железнодорожные кассы за билетами в Крым

Отпуск на российском юге в 2026 году превратился в гонку на выживание. Ассоциация туроператоров отчиталась: 90 процентов билетов на южные поезда на лето уже раскуплены. Сложнее всего уехать в Сочи — на первую половину июля осталось около четырех-пяти процентов мест, а бюджетного плацкарта и вовсе 3,5 процента. Корреспондент « Фонтанки » на собственном опыте проверил, как расходятся билеты до Крыма.

Задача была минимальной: три места в плацкарте хотя бы в одном вагоне, по возможности одно нижнее. Утром воскресенья, ровно в восемь утра, в момент старта продаж, сайт перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» рухнул. Выбранные места уходили мгновенно, к оплате пробиться не удалось, и уже к десяти минутам девятого комбинация «плацкарт плюс места рядом плюс одно нижнее» перестала существовать. Охота продолжилась до обеда, но сайт каждый раз выдавал разные, разрозненные варианты. В итоге корреспондент отправился в кассу и после часа ожидания смог взять три билета — правда, не в Севастополь, а в Керчь.

Опытные пассажиры подтверждают: после закрытия южных аэропортов ажиотаж вокруг железнодорожных билетов колоссальный. Жительница Петербурга Екатерина, которая каждые полгода навещает родителей в Крыму, рассказала, что в сезон все раскупают в день открытия продаж, а родители слышали о перекупах, перепродающих нижние полки с наценкой в десять тысяч рублей. «Фонтанка» перекупов не обнаружила, зато нашла множество предложений помочь с покупкой билетов за символическую плату, причем с сотнями положительных отзывов.

Текущая обстановка такова: на начало июня в Севастополь на понедельник и выходные — один билет в плацкарте и несколько в СВ, среди недели — раздолье из верхних боковых мест в шахматном порядке. В конце июня — только верхние полки в разных купе. В июле, особенно в начале и середине месяца, мест нет вообще, изредка проскакивают купе за 23 тысячи рублей с человека. В августе — преимущественно верхние полки в купе, а к полудню дня продаж на 17 августа нижних плацкартных мест уже не осталось. С билетами до Москвы картина схожая: можно подыскать дату с нижней полкой, но в основном — либо купе, либо ничего.

Цены на поездку в Крым в 2026 году таковы: Петербург — Севастополь обойдется в 9 тысяч рублей за плацкарт, 20–23 тысячи — за купе и 52–55 тысяч — за СВ. Петербург — Симферополь — 8,5 тысячи за плацкарт, 15 тысяч — за купе, 52 тысячи за — СВ. Москва — Севастополь — 7 тысяч за плацкарт, 15–17 тысяч за купе, 33 тысячи за СВ. Москва — Симферополь — 6,5 тысячи за плацкарт, 15–17 тысяч за купе.