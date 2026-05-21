Глава украинской разведки Кирилл Буданов* сделал скандальное заявление: «Русь — это Украина», а Россия, по его словам, «украла украинскую историю». Более того, он заявил, что именно Украина должна «господствовать» над Россией. Политолог Марат Баширов в комментарии для интернет-издания «Подмосковья сегодня» объяснил, что на самом деле стоит за этой эскалацией исторической риторики.

Заявление Буданова прозвучало на фоне регулярных попыток Киева переписать историю. Однако, по мнению политолога Марата Баширова, никакой стратегической цели у этого высказывания нет — это чистой воды «инфошум», рассчитанный на то, чтобы его обсуждали.

«Всем известно, как происходило становление российского государства. И на самом деле государства Украины никогда не существовало», — заявил Баширов.

Эксперт подчеркнул, что смысл высказывания Буданова очень прост: нужно сказать что-то эпатажное, чтобы это обсуждали. И в этом смысле глава ГУР своей цели достиг.

Баширов также обратил внимание на внутреннее противоречие в логике украинской пропаганды. С одной стороны, Киев долгие годы на западные деньги рассказывает о «тысячелетней незалежности», мученичестве от коммунистов и воспевает бандеровцев как «настоящую Украину». А с другой — пытается говорить о Киевской Руси.

«После этого что-то рассказывать про Русь — это как-то не очень логично. Украинцы могут запутаться сами. Потому что любой человек, которому промыли мозги, в какой-то момент задает себе вопрос: „А ты вообще русский?“ И после этого возникает раздвоение в голове», — резюмировал эксперт.

