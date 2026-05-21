Резкое похолодание: температура в Москве и Подмосковье рухнет до +7 градусов

После аномальной жары Москву и Московскую область ждет значительное похолодание. К выходным и началу следующей недели столбики термометров будут опускаться до +7…9 градусов ночью. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Пятница с жарой и грозами, суббота даст свежесть

По его словам, в пятницу, 22 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, в Москве +15…+17 градусов, в центре до +18…+20, по области +12…+17.

«Днем пройдет кратковременный дождь, местами возможен ливень с грозой, при этом сохранится сильная жара: в Москве +28…+30, по области +26…+31. Ветер южных направлений 5–10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с», — уточнил метеоролог.

В субботу, 23 мая, характер погоды начнет меняться. Ночью переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, в Москве +14…+16, по области +12…+17, ветер западной четверти 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

«Днем в столице обойдется без осадков, по Подмосковью местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура в Москве понизится до +21…+23, по области +20…+25, ветер повернет на северо-западный, 6–11 м/с», — добавил Ильин.

Ночь с +9 и прохладный понедельник

В воскресенье, 24 мая, станет заметно свежее. Ночь преимущественно без осадков, в Москве +9…+11, в центре чуть теплее, до +13…+15, по области +7…+12, ветер северо-западный 4–9 м/с.

«Днем местами пройдут кратковременные дожди, в Москве ожидается +23…+25 градусов, по области +20…+25, ветер западный 6–11 м/с», — рассказал эксперт.

В понедельник, 25 мая, синоптик прогнозирует облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь, ночью +9…+14, днем +15…+20, северо-западный ветер 5–10 м/с. Во вторник, 26 мая, сохранится похожий характер: облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, ночью +7…+12, днем +13…+18, ветер северо-западный 7–12 м/с.

Ранее врачи рассказали, кто может умереть от кондиционера.