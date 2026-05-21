Исполнительница роли Дайнерис в «Игре престолов» заморозила яйцеклетки

Британская актриса Эмилия Кларк, звезда культового сериала «Игра престолов», заморозила яйцеклетки. Это признание исполнительница роли Дайнерис сделала в интервью газете The Times. По ее словам, на такой шаг она пошла в 35 лет. Кларк назвала его «естественным выбором» для многих женщин.

Стоит отметить, что ха этим решением стоят тяжелые испытания, пережитые актрисой в молодости. В 20 лет у Эмилии случились два разрыва аневризмы головного мозга. Ей потребовались сложные операции, и врачам удалось спасти ей жизнь.

Позже актриса потеряла отца — он скончался от рака. Эти события, по словам Кларк, заставили ее серьезно задуматься о будущем и о том, что она хочет стать матерью.

«Я хочу детей, но не уверена насчет брака», — призналась актриса.

Кларк уже откровенно рассказывала о своих проблемах. Например, она говорила, что во время съемок «Игры престолов» не умела говорить «нет» и часто соглашалась на вещи, которые ее смущали.

