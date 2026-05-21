Комитет по конкурентной политике расскажет о развитии конкуренции в Подмосковье в прямом эфире 26 мая

26 мая в 14:00 комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир на тему «Развитие конкуренции в Московской области». Мероприятие даст жителям региона возможность узнать о текущем состоянии и перспективах развития конкурентной среды, а также напрямую задать вопросы экспертам.

Спикером выступит Тихон Корягин — начальник управления развития конкуренции Комитета по конкурентной политике Московской области. В ходе трансляции он раскроет ключевые аспекты темы и представит актуальную информацию о работе ведомства.

У зрителей есть возможность заранее сформулировать вопросы к эксперту. Прием вопросов открыт до 25 мая 2026 года через платформу обратной связи.

Ссылка на прямой эфир будет опубликована в день мероприятия в официальном канале Комитета по конкурентной политике региона на платформе МАКС.

