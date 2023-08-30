Сальдо прокомментировал обстрел детского сада в Новой Каховке со стороны ВСУ

Как сообщает агентство «РИА Новости» , от осколков разлетевшихся снарядов возникли несколько возгораний: как во дворе детсада, так и на кровле дома. Они подверглись обстрелам со стороны украинских войск.

Владимир Сальдо, занимая должность врио губернатора Херсонской области, недавно опубликовал запись на своей странице в социальных сетях. По его словам, Киев совершил по-настоящему бесчеловечный теракт, когда обстрелял не только мирную инфраструктуру, но и детский сад, находящийся в Новой Каховке.

Напомним, что один из снарядов приземлился прямо во дворе детсада под названием «Золотая рыбка». Другой же, во время обстрела задел соседний дом. Об этом нескольким ранее рассказали в оперативном штабе городской администрации.