Сальдо: в Херсонской области появилась возможность печатать российские паспорта

В Херсонской области появилась возможность печатать российские паспорта прямо в регионе. Об этом сообщило РИА Новости .

Как рассказал врио губернатора Владимир Сальдо, местные жители каждый день обращаются с заявлениями на получение паспорта гражданина РФ. На сегодняшний день обладателями документа, удостоверяющий личность, российского образца стали больше 120 тысяч человек. Теперь в регионе появилась возможность печатать документы на месте, местные власти уверены, что за счет этого уже к концу августа все желающие смогут получить паспорт гражданина России.

Также Сальдо рассказал, что жители Херсонской области начали прибывать в родные дома, которые были вынуждены покинуть из-за обстрелов.