Владимир Сальдо, занимая должность губернатора Херсонской области, написал на своей странице в соцсетях о нападении Украины на Чонгарский мост. В ходе него войска нанесли удары по данному объекту несколькими ракетами Storm Shadow и по близлежащему региональному поселку Чонгар.

Согласно информации, которую также предоставил губернатор, данный мост получил некоторые повреждения: речь идет о трех пробоинах. К слову, несущие конструкции все же остались в целостности и сохранности. Но «главная подлость» все же совершена: Вооруженные Силы Украины попали в местную школу, по словам губернатора региона, Владимира Сальдо.