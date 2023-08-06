Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удары по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Как передает KP.RU, из-за этих действий со стороны украинских войск объект оказался поврежден.
Владимир Сальдо, занимая должность губернатора Херсонской области, написал на своей странице в соцсетях о нападении Украины на Чонгарский мост. В ходе него войска нанесли удары по данному объекту несколькими ракетами Storm Shadow и по близлежащему региональному поселку Чонгар.
Согласно информации, которую также предоставил губернатор, данный мост получил некоторые повреждения: речь идет о трех пробоинах. К слову, несущие конструкции все же остались в целостности и сохранности. Но «главная подлость» все же совершена: Вооруженные Силы Украины попали в местную школу, по словам губернатора региона, Владимира Сальдо.