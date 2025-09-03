Телефонные мошенники выработали новую тактику, которая позволяет им обходить блокировки операторов связи и банковские системы безопасности. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», ссылаясь на кибербезопасников МВД России.

Аферисты, вместо того чтобы звонить самим, провоцируют людей на самостоятельный звонок. Схема построена на психологической атаке и чувстве паники. Незнакомцы массово рассылают сообщения через мессенджеры, электронную почту или с неофициальных номеров. В этих уведомлениях содержится ложная информация о критической угрозе: взломе аккаунта на «Госуслугах», утечке персональных данных или несанкционированном доступе к устройству.

Однако главным элементом схем является настоятельный призыв к немедленным действиям — жертве предлагают немедленно перезвонить по указанному номеру, чтобы «решить все проблемы».

Как пояснили в Управлении «К» МВД России, официальные государственные службы никогда не действуют подобным образом. Они не рассылают панические сообщения с требованием срочно куда-то позвонить. Явными признаками мошенничества являются грубые орфографические ошибки, некорректные данные в тексте и тот факт, что рассылка ведется с личных аккаунтов или сомнительных адресов.

Единственно верный алгоритм действий — не перезванивать, а самостоятельно найти официальный контактный телефон нужной организации через ее проверенный сайт или справочник и позвонить туда для уточнения информации. Прямой инициативный звонок по поддельному номеру лишает мошенников возможности манипулировать жертвой и раскрывает их схему.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у московской школьницы восемь миллионов рублей.