Мошенники выманили у московской школьницы 8 млн руб: как преступники играли на семейных чувствах

В Москве задержан один из участников преступной группы, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стала несовершеннолетняя жительница города, лишившаяся более восьми миллионов рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Злоумышленники позвонили подростку, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что ее родителям грозит уголовная ответственность, а средства семьи могут быть изъяты. Чтобы избежать этого, они убедили девочку перевести деньги на их счета. Чьи деньги перевела школьница, не сообщается.

Общий ущерб от действий преступной группы превысил восемь миллионов рублей. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

В результате оперативных мероприятий одного из подозреваемых задержали. При нем были обнаружены и изъяты технические средства и большое количество сим-карт, использовавшихся для противоправной деятельности. В настоящее время устанавливаются все причастные к инциденту лица и владельцы счетов, на которые поступили средства.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержали мошенника, выманившего 20 млн у пенсионера.