Самая холодная с начала осени ночь ожидается сегодня в Подмосковье

Сегодня в Москве и области прогнозируется самая холодная с начала осени ночь, рассказал в соцсетях ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в регионе уже третий день подряд держится среднесуточная температура ниже нуля. Ночью 27 ноября ожидается от пяти до семи градусов ниже нуля. Днем в области — от нуля до минус пяти градусов.

После этого ожидается так называемая «еврозима». Так, до начала декабря в регионе прогнозируются небольшие морозы по ночам — до минус трех градусов, а днем — плюсовая температура. В целом погода будет облачной и сырой.

В течение декабря ожидается более морозная погода, характерная для первого зимнего месяца. Однако, снегопадов, по прогнозам, не будет.