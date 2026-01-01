Самая морозная ночь: как похолодает в Московском регионе 2 января

Ночь на 2 января может стать самой холодной в Москве и Подмосковье с начала нового года и войти в число наиболее морозных с начала календарной зимы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу синоптиков, при переменной облачности температура в столице опустится до минус 15–17 градусов, а по территории Московской области — до минус 19 градусов.

Для сравнения, в минувшую праздничную ночь рекорд холода в регионе был зафиксирован на востоке Подмосковья — в поселке Черусти, где столбик термометра опустился до –15,6 градуса.

В то же время на главной метеостанции Москвы температура воздуха падала до –9,2 градуса.

Синоптик Евгений Тишковец ранее сообщил, что в новогодние праздники продолжится активный рост снежного покрова в столичном регионе.