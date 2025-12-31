«Получим нормальную русскую зиму»: в январе ожидаются 30-сантиметровые сугробы

На европейской части России в новогоднюю ночь ожидается погода, соответствующая климатической норме данного сезона. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», подполковник запаса Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу синоптика, отрицательные температуры охватят практически всю территорию. Исключением станут лишь Черноморское побережье Крыма и Кавказа, где столбики термометров покажут около нуля градусов. На остальной же площади европейской России воздух остынет до значений от –5 °C до –15 °C, а в отдельных районах мороз может усилиться до –20 °C.

Что касается столичного региона, то здесь в праздничную ночь ожидается –10…–13 °C. По словам метеоролога, в новогодние праздники также продолжится активный рост снежного покрова. Эксперт отметил, что зима полностью вернет свои позиции, соответствующие периоду на стыке декабря и января, как в отношении температурного фона, так и по высоте сугробов.

«В январе температурный режим близок к норме. Полагаю, что к концу месяца сугробы вырастут, как и положено, до 30-сантиметровых отметок. В основном в январе нас ждет пасмурная и снежная погода, просто как зимняя сказка. Мы наконец-то получим нормальную русскую зиму на начало грядущего года, что не может не радовать», – заключил синоптик.

