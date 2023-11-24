Самая обворожительная девушка ЦФО живет в Коломне

На днях в Сочи подвели итоги конкурса «Краса России 2023», в котором в этом году участвовали 52 девушки. Среди победительниц – жительница Коломны Анастасия Воробьева. Ее жюри признало самой обворожительной девушкой Центрального федерального округа.

Как призналась сама конкурсантка, в состязании она участвовать не планировала, узнала о нем случайно и спонтанно решила сходить на кастинг.

«В итоге успешно прошла его. Никогда до этого в подобных мероприятиях не участвовала», – отмечает Анастасия.

За две недели жительнице Коломны и ее соперницам пришлось пережить массу испытаний. Но Анастасия достойно их выдержала.

«Кто-то из девушек пытался экстренно похудеть при помощи аптечных средств, когда прозвучал комментарий про внешность. Конечно, это субъективное мнение. Но все считали себя достойными победы и мало кто мог здраво воспринимать критику в свой адрес», – рассказывает коломчанка.

Воробьева в свои 23 года многое успела. Она политик, экономист и предприниматель. Бизнесом девушка занимается с 16 лет. А еще она - главный специалист местного отделения партии «Единая Россия».

Во время конкурса девушку горячо поддерживали близкие люди – семья, друзья. Все болели за нее и желали победы.