Самбурская порадовала фанатов новыми откровенными снимками в кружевах

Этими фотографиями также поделилось издание «Утро.ру» . Мужчины восхитились округлостями знаменитости. К слову, подписчики довольно часто могут наблюдать подобный контент на ее страничке, что звезду «Универа» нисколько не смущает.

Анастасия Самбурская явно не стесняется своей притягательности. Многие уже знают, какая она красотка «на лицо». Но лишь избранные – ее подписчики, могут насладиться красотой изгибов тела. И недавно им вновь удалось это сделать.

Недавно звезда вышла в эфир практически раздетая. Единственное, чем Самбурская успела «прикрыть» грудь, так это кружевной черный бюстгальтер. Однако, даже он не испортил впечатления от увиденного. Соблазнительный образ на пикантной фотографии девушка дополнила ярким макияжем.