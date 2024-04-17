Самойлова призвала родителей проверять шкафы и телефоны детей

Многодетная мама Оксана Самойлова ответила на вопросы поклонников в личном блоге и подняла тему о контроле над детьми. Как пишет KP.RU , модель призвала внести в воспитание подростков больше слежки.

Жена рэпера Джигана уверена, что в нынешних реалиях детей и подростков важно контролировать. Им нельзя давать полноценную свободу, важно периодически осматривать их вещи, сумки и проверять телефоны. Хотя каждый из детей Самойловой относится к родителям уважительно, воспитание такой оравы не проходит совсем без проблем. Имеет место и подростковый бунт, и капризы. Важно держать баланс во время общения с детьми, не сильно ограничивая их, но и не давая расслабиться.

«Периодически проверяйте все: шкафы, тумбочки, телефоны! Доверие, самостоятельность, процесс сепарации важны, да. Но наши дети растут в полной информационной небезопасности! Если у них есть телефон, то у них есть доступ к абсолютно любой информации <...> Проверяйте чаты, игры, ссылки, шкафы, карманы и все остальное», — заявила в блоге Самойлова.

Самойлова уверена, что иногда детская неокрепшая психика может воспринять информацию или воспользоваться ей неправильно.

При этом звездные обозреватели помнят, что у Самойловой были непростые отношения с отцом. Не так давно она навестила его в родной Ухте спустя 25 лет молчания. Встреча получилась продуктивной: отец ответил ей на все вопросы честно, а блогер простила его. В дальнейшем Самойлова не планирует с ним общаться, так как их давно ничего не связывает.