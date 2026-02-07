«Самолет развернули посреди океана». Лайнер Azur Air экстренно сел в Таиланде из-за незакрытых створок шасси

Туристов, направлявшихся из Таиланда в Москву, ожидала серьезная задержка, переросшая в многочасовое ожидание в аэропорту. Об этой ситуации оперативно сообщил телеграм-канал Mash.

ЧП случилось с самолетом авиакомпании Azur Air. После продолжительной задержки вылета лайнер все же поднялся в воздух, однако был вынужден развернуться и совершить посадку обратно на Пхукете вечером 6 февраля. Причиной возврата стали забытые на шасси защитные створки, которые не убрались после взлета.

Сейчас в терминале собралась большая группа туристов, включая семьи с маленькими детьми. Люди находятся там уже более двух с половиной часов, ожидая обещанного трансфера в отель, а также питания и воды. Как отмечают сами пассажиры, багаж им выдали, однако по ключевым вопросам размещения и организации быта ясности до сих пор нет.

Представители перевозчика заявили о намерении завершить рейс на другом воздушном судне. Его вылет запланирован на 7 февраля в 14:10 по местному времени. Данный инцидент привел к сдвигу графика следующих рейсов авиакомпании: ZF-2902 Пхукет — Москва и ZF-2901 Москва — Пхукет.

