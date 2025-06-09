В понедельник, 9 июня, в Московской области приземлился самолёт Ил-76, на борту которого находились российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена. Обмен был проведён в рамках согласованного процесса. Все освобожденные военные — молодые люди в возрасте до 25 лет.

Сойдя с трапа, они выстроились с российским флагом на своей земле, где давно не бывали.

Один из военнослужащих в интервью для РЕН ТВ сообщил, что полёт прошёл успешно. Говоря об условиях пребывания в украинском плену, он отметил, что нельзя сказать, что украинцы встретили их с распростёртыми объятиями.

«У каждого разные ситуации, в моем случае издевательства, удары шокером, избивания в целом, применяется психологическое давление в виде давления на семью, то есть они много о нас знают», — отметил военнослужащий Иван.

Он сообщил, что украинские военные становились всё более жестокими по отношению к пленным по мере того, как успехи российской армии на фронте становились всё заметнее. Иван рассказал, что у него потребовали номер его сестры, якобы для того, чтобы он мог с ней связаться. Однако на самом деле это были украинские военные, которые сами позвонили его родственнице.

«Как выясняется, они сами позвонили, просив денег, выкуп, как мы раньше видели», — пояснил он.

Обмен произошел 9 июня, как и было условлено в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле. В результате обмена Украина получила такое же количество пленных солдат ВСУ.